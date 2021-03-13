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Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска "Запорожье", - ГПСУ. ФОТО

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Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска "Запорожье", - ГПСУ. ФОТО
При составлении постановления о запрете въезда в Украину сроком на три года гражданин РФ предложил пограничникам 2100 долларов США за беспрепятственный пропуск через государственную границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сегодня в пункте пропуска для международного воздушного сообщения "Запорожье" во время оформления рейса "Минск-Запорожье" был выявлен гражданин РФ 1991 года рождения, который нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда с нее", - подчеркивают пограничники.

"При составлении постановления о запрете въезда в Украину гражданин РФ предложил пограничникам средства в размере 2100 долларов США за беспрепятственный пропуск через государственную границу. Военнослужащий от неправомерного вознаграждения отказалась и сообщила мужчине об уголовной ответственности, а также вызвала сотрудников Национальной полиции. В действиях гражданина РФ усматриваются признаки уголовного преступления предусмотренного статьей 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Кроме того, россиянин не сможет попасть в Украину в течение трех лет, о чем составлен соответствующий протокол", - добавили в Госпогранслужбе.

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Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска Запорожье, - ГПСУ 01
Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска Запорожье, - ГПСУ 02

Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    и чем вы там кацапне помазали, шо они то на танках то за гроши прут и прут?

    не успеваешь мухобойкой хлопать..
  • Татьяна Михайлюк
    С этим человертом должно разбираться СБУ , настойчиво лезет в страну уже не первый раз ! Реальный срок уже заслужил
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Он не кажіть... А як почитаєш на кацапських форумах какіє ані вялікіє так вабщє... Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска "Запорожье", - ГПСУ - Цензор.НЕТ 8412
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