МИД Украины представило приоритеты публичной дипломатии на 2021-2025 годы. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Презентация под названием "Публичная дипломатия МИД 2.0": Усиление голоса Украины в сложных условиях гибридных угроз" состоялась в доме Митрополита на территории Национального заповедника "София Киевская".
Команда МИД представила украинским иностранным партнерам ключевые элементы стратегии публичной дипломатии нашей страны, её цели и задачи. Ряд проектов был представлен, исходя из стратегических наработок - на культурном, гастрономическом, цифровом, экспертной и научно-образовательном направлениях.
"Укрепление коммуникационных возможностей, усиление компетенций дипломатов и развитие направления публичной дипломатии является чрезвычайно важным в условиях новых внешних вызовов и цифровизации мира. Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию и оккупацию Крыма, мы стремимся раскрыть себя миру как страна чрезвычайных людей, возможностей, динамики и уникальной природы. Страну, которая стремится к членству в ЕС и НАТО и чрезвычайно быстрыми темпами реформирует почти все сферы жизни", - отметила Джапарова.