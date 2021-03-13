МИД Украины представило приоритеты публичной дипломатии на 2021-2025 годы. ФОТОрепортаж

Команда Министерства иностранных дел Украины и Украинского института показала представительствам дипломатических миссий, а также международных организаций и фондов приоритеты публичной дипломатии на 2021-2025 годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Презентация под названием "Публичная дипломатия МИД 2.0": Усиление голоса Украины в сложных условиях гибридных угроз" состоялась в доме Митрополита на территории Национального заповедника "София Киевская".

Команда МИД представила украинским иностранным партнерам ключевые элементы стратегии публичной дипломатии нашей страны, её цели и задачи. Ряд проектов был представлен, исходя из стратегических наработок - на культурном, гастрономическом, цифровом, экспертной и научно-образовательном направлениях.

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"Укрепление коммуникационных возможностей, усиление компетенций дипломатов и развитие направления публичной дипломатии является чрезвычайно важным в условиях новых внешних вызовов и цифровизации мира. Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию и оккупацию Крыма, мы стремимся раскрыть себя миру как страна чрезвычайных людей, возможностей, динамики и уникальной природы. Страну, которая стремится к членству в ЕС и НАТО и чрезвычайно быстрыми темпами реформирует почти все сферы жизни", - отметила Джапарова.











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