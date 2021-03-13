"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усиленно охраняет полиция, - СМИ. ФОТО

Сегодня, 13 марта, в КВЦ "Парковый" в Киеве состоится съезд партии "Слуга народа". Сейчас депутатов пропускают по пропускам.

Территорию выставочного центра усилили полицией и Нацгвардией, о чем свидетельствуют фото, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Внутри помещения стоят металлические рамки, дежурят сотрудники управления государственной охраны.





Ранее в эфире телеканала Украина 24 депутат фракции Евгения Кравчук заявила, что на съезде ожидается президент Владимир Зеленский. Она отметила, что изменения в руководстве "Слуги народа" не запланированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" решила ввести новую организационную структуру партии, - Корниенко

"Я не исключаю, что они будут позже, после съезда. Но на самом съезде каких-то таких отставок, как вы говорите, я думаю, что не будет. Но ожидаем приезд президента на завтрашний съезд (13 марта. – Ред.), хотелось бы услышать, как он видит дальнейшую работу большой команды", - уточнила Кравчук.

10 марта в комментарии Обозреватель Кравчук подчеркнула, что съезд станет "поворотным моментом" для партии.

Среди главных вопросов съезда – закрепление новой организационной структуры партии и пропись новой редакции устава.

Кроме того, народные избранники расширят цели партии, определят методы, которыми будут достигать задач команды Зеленского на всех уровнях государственного управления.

Ранее первый заместитель главы фракции Александр Корниенко заявлял, что партия "Слуга народа" проведет съезд в субботу, 13 марта.

Источник фото: Телеграм-канал Политика страны.