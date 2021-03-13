Жуткое ДТП на Ривненщине: Подростки взяли машину покататься - один погиб, трое в реанимации. ФОТОрепортаж

В результате жуткого дорожно-транспортного происшествия в Ривненской области с участием школьников один подросток погиб, трое - в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областная полиция в Фейсбуке.

"16-летний водитель автомобиля "Audi А6", житель села Великие Цепцевичи, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево. В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что у пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней - открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки. Все трое - учащиеся местных школ, находятся в реанимации.

Транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. Предварительно известно, что подростки решили покататься.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи следственного управления начали досудебное расследование.