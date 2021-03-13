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Эвакуатор забрал за нарушение правил машину "слуги народа" Куницкого, приехавшего на съезд партии в центре Киева. ФОТО

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Возле Конгрессно-выставочного центра "Парковый", где в субботу, 13 марта, проходит съезд партии "Слуга народа", эвакуировали автомобиль народного депутата Александра Куницкого из-за нарушений правил парковки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный".

По данным издания, автомобиль Nissan Leaf был забрал эвакуатор на Парковой дороге за нарушение правил парковки.

На этом автомобиле приехал нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий, бывший блогер, известный под псевдонимом ZPSanek.

Эвакуатор забрал за нарушение правил машину слуги народа Куницкого, приехавшего на съезд партии в центре Киева 01

Напомним, ранее патрульная полиция оштрафовала народного депутата из фракции "Слуга народа" за парковку автомобиля на пешеходном переходе возле Офиса Президента в Киеве.

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Топ комментарии

  • Alex Newman
    Дорожный активист стал дорожной шлюхой Эвакуатор забрал за нарушение правил машину "слуги народа" Куницкого, приехавшего на съезд партии в центре Киева - Цензор.НЕТ 2014
  • Super Gut
    бужанский, куницкий, дубинский, агрохимия... среди зебилов шо не рожа то либо евгей, либо кацап, либо еще какой-то маланец. Украинцы в партии малороса зеленского не в почете
  • Fox 1 b13bec2b
    Ну, а в чому новина?
    Поліція нарешті виконала свої ПРЯМІ обов'язки, поставило бидло на місце.
    Доречі, а чому Хламідія відбувся лише штрафом?
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