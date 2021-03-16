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"Разведчик убежден: Крым - это Украина": В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине "референдума". ФОТОрепортаж

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В ночь с 15 на 16 марта в Киеве возле мест проживания и работы российских дипломатов появились наклейки, на которых россияне признают оккупированный Крым украинским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Так, на информационных материалах изображены лица сотрудников российской дипмиссии, одновременно работающих на Главное управление Генштаба РФ и ФСБ.

Разведчик убежден: Крым - это Украина: В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине референдума 01

На плакатах на украинском и русском языках написано, что дипломаты убеждены, что Крым - это Украина.

Разведчик убежден: Крым - это Украина: В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине референдума 02
Разведчик убежден: Крым - это Украина: В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине референдума 03
Разведчик убежден: Крым - это Украина: В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине референдума 04
Разведчик убежден: Крым - это Украина: В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине референдума 05

Кроме того, на служебных автомобилях россиян даже наклеили украинский Тризуб.

Разведчик убежден: Крым - это Украина: В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине референдума 06
Разведчик убежден: Крым - это Украина: В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине референдума 07

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Топ комментарии

  • Тарапунька
    А вот украинский Тризуб на машины всякой расеянской нечести клеить не стоило.
  • Evgeny N
    Кубань та Ставропілля були у складі УНР (до речі, ця країна була визнана міжнародною спільнотою), а от захопили її так звані "більшовики". Можете "погуглить" карти України 1918 року. А те що червона чума разом з коричневою почали ділити Європу у 1939 і внаслідок цього території СРСР збільшились (не тільки Української РСР, а ще й Білоруської) - то вже інша історія
  • lezyo
    Так само казали прибалтам до 90-х
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