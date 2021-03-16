Рано утром в Боярке произошел взрыв: повреждены четыре автомобиля и ближайшие дома, вероятно, есть пострадавший. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
"Сегодня около 4 утра на одной из улиц города Боярка произошел взрыв. По предварительной информации, никто не пострадал.
В результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевщины, а также прокуроры Фастовской окружной прокуратуры.
По результатам осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, от взрыва вероятно пострадал один человек.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины
Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.
После проведения проверки и установления всех обстоятельств, правоохранители предоставят правовую квалификацию события.