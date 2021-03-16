Рано утром в Боярке произошел взрыв: повреждены четыре автомобиля и ближайшие дома, вероятно, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

Полицейские Киевской области устанавливают обстоятельства взрыва в Боярке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Сегодня около 4 утра на одной из улиц города Боярка произошел взрыв. По предварительной информации, никто не пострадал.

В результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевщины, а также прокуроры Фастовской окружной прокуратуры.

По результатам осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, от взрыва вероятно пострадал один человек.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины

Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.

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После проведения проверки и установления всех обстоятельств, правоохранители предоставят правовую квалификацию события.



Фото: сайт полиции