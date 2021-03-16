Украинские ВМС в акватории Черного моря провели совместные тренировки с противоминной группой НАТО. ФОТОрепортаж

В акватории Черного моря катерная тактическая группа Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО № 2 (SNMCMG2) провели совместные тренировки на море типа PASSEX.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет АрмияInform.

Цель тренировки - отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании. Все элементы обучения спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами Альянса.

"В определенном районе отработаны тренировки по противоминным действиям в составе группы кораблей, передаче грузов на ходу, отражению средств воздушного нападения противника и проведению корабельно-боевого обучения по проводке за тралами.

Кроме того, отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это уже вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС с кораблями Альянса, которые осуществляются для поддержания безопасности в Черноморском регионе и совершенствования обучаемости и совместимости при выполнении совместных морских операций (задач) в составе многонациональных тактических групп.

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Также сообщается, что задача второй Постоянной противоминной группы НАТО (как одной из морских групп быстрого реагирования НАТО) - поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения.











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