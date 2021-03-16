Группа выходцев из Сирии осуществляла денежные переводы для международной террористической организации, - СБУ. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, по результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранителями изъято:
- наличные более чем 3,9 млн гривен;
- банковские карточки, которые использовались для незаконных операций;
- "черная бухгалтерия" и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, злоумышленники проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.
Сейчас в Киеве организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.