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Группа выходцев из Сирии осуществляла денежные переводы для международной террористической организации, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, по результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранителями изъято:

- наличные более чем 3,9 млн гривен;
- банковские карточки, которые использовались для незаконных операций;
- "черная бухгалтерия" и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, злоумышленники проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.

Сейчас в Киеве организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

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Группа выходцев из Сирии осуществляла денежные переводы для международной террористической организации, - СБУ 01
Группа выходцев из Сирии осуществляла денежные переводы для международной террористической организации, - СБУ 02
Группа выходцев из Сирии осуществляла денежные переводы для международной террористической организации, - СБУ 03
Группа выходцев из Сирии осуществляла денежные переводы для международной террористической организации, - СБУ 04
Группа выходцев из Сирии осуществляла денежные переводы для международной террористической организации, - СБУ 05
Группа выходцев из Сирии осуществляла денежные переводы для международной террористической организации, - СБУ 06

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Если принять во внимание, что кузница кадров мусульманского экстремизма находится в москве в институте "дружбы народов" им. патриса лумумбы, ответ станет более, чем очевиден.
  • PREDATOR PREDATOR
    Понапускала Україна теж усілякого кодла.Мало нам москалів.
  • Welt Schmerz
    Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.Источник: https://censor.net/ru/p3253592

    Символічна назва. Групу ісламістських відморозків накрили - а система хавала, хаває і буде хавати. Бо чавити терористичну інфраструктуру треба на корінні.
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