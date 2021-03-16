Нацгвардия начала масштабную гуманитарную акцию в районе проведения ООС. ФОТОрепортаж

Национальная гвардия Украины начала масштабную гуманитарную благотворительную акцию в районе проведения Операции объединенных сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.



В течение февраля в учебных заведениях Деснянского района города Киева проходила благотворительная акция "С надеждой в сердце". Воспитанники дошкольных и школьных учреждений вместе с родителями собрали теплую одежду, канцелярию, сладости и другие необходимые вещи для того, чтобы подарить радость детям, которые находятся в центрах социально-психологической реабилитации в районе проведения ООС.

"Национальная гвардия Украины и все жители нашего государства переживают и болеют за Донбасс. Мы готовы использовать любую возможность, чтобы дети и жители Донецкой и Луганской области чувствовали нашу поддержку", - отметила офицер гражданско-военного сотрудничества майор Ирина Кардинал.

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Также к гуманитарной акции присоединился Славянский полк Национальной гвардии Украины, обеспечил транспортировку гуманитарного груза в районе проведения ООС.

"Дети Донбасса, в частности Константиновская специальная школа №32 очень благодарна неравнодушным детям и Национальной гвардии за подарки, которые они нам передали! Искренняя благодарность киевлянам за то, что они помнят о наших детях и знают, что Донбасс - это Украина. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и общение", - отметила директор школы Мая Леонова.

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Гвардейцы посетили учебные заведения Славянска, Краматорска, Константиновки и Парасковеевки. В дальнейшем груз будет следовать в города Луганской области.