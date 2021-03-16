Контрразведка СБУ заблокировала нелегальный экспорт технологий для ремонта военного авиаоборудования. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц одного из госпредприятий на организации нелегального экспорта военных технологий в сфере ремонта оборудования боевых самолетов.

По предварительным данным, чиновники оборонного госпредприятия направили группу специалистов в одну из стран Юго-Восточной Азии для предоставления зарубежным заказчикам услуг военного назначения без разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

При этом, выполнение соответствующих работ предусматривает вывоз за границу технологической и конструкторской документации для обслуживания военного авиационного оборудования.

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Сейчас следователи СБУ сообщили о подозрении трем должностным лицам госпредприятия по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других лиц, причастных к правонарушению.

Продолжается досудебное следствие под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.