В 13 приемных отделениях больниц Днепропетровщины проводят реконструкцию и устанавливают современное оборудование, - ОГА. ФОТО
Об этом заявил заместитель главы Днепропетровской ОГА Максим Беспальчук, информирует Цензор.НЕТ.
"В разгаре - реконструкция 13 приемных отделений больниц. В частности, в Днепре, Покрове, Каменском, Новомосковске. В каждом будут мощный диагностический блок, комфортные обзорные, манипуляционные, кабинеты врачей", - отметил Беспальчук.
По его словам, реконструкция отделения центральной региональной больницы интенсивного лечения в Новомосковске позволит принимать вдвое больше пациентов, а это около 100 человек в сутки. Кроме того, в отделении обновят обзорные, кабинеты врачей, лабораторию, травмпункт, а также установят современный цифровой рентген, аппараты УЗИ и ЭКГ.
Впервые в Новомосковском районе появится компьютерный томограф. Ранее пациентов, нуждающихся в экстренной диагностике, везли в областную больницу.
"Отделение экстренной медпомощи будет самодостаточное и автономное. Появится втрое больше помещений. Специалисты будут работать 24 часа в сутки. Это очень важно - не будем терять "золотые минуты", от которых зависит жизнь пациента", - сказал гендиректор больницы Вадим Михайлюта.
Сейчас продолжаются внутренние работы - красят стены и украшают помещения.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 по всей Украине будут построены и отремонтированы 177 приемных отделений.