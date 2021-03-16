Сотрудник СБУ в Харькове похитил мужчину в интересах российской компании, - ГБР. ФОТОрепортаж

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили сотрудника одного из центральных подразделений Службы, участвовавшего в организованной группировке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках этой работы пресечена противоправная деятельность группы из четырех человек, в состав которой входил действующий сотрудник Службы.

Во время досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники для собственного обогащения похитили и незаконно удерживали жителя Харькова. За освобождение они требовали у потерпевшего 40 тыс. евро и 1,6 млн грн. Участники группировки угрожали мужчине насилием и физической расправой. После согласия оплатить через определенное время всю сумму денег, они отпустили потерпевшего.

Сейчас всем участникам группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сотруднику СБУ судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Санкции статей предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.

В ГБР сообщают, что сотрудник СБУ похитил человека в интересах российской компании.

"Установлено, что в прошлом году с целью незаконного обогащения правоохранитель вступил в преступный сговор с тремя гражданскими лицами. Действуя в указанной группе лиц, он похитил и незаконно лишил свободы бывшего руководителя представительства одной из финансово-партнерских Интернет-сетей российской компании. В дальнейшем, во время незаконного содержания потерпевшего против его воли он требовал передать им 40 000 евро и 1 600 000 грн, которые представители указанной компании ошибочно считали своей собственностью", - говорится в сообщении.

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