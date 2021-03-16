Иностранец, угрожая ножом, отобрал у 8-летнего ребенка велосипед в Одессе, - полиция. ФОТОрепортаж

В Одессе полицейские задержали иностранца, который совершил разбойное нападение на ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесское районное управление полиции № 1.

По данным полиции, на детской площадке злоумышленник завязал с 8-летним мальчиком разговор, во время которой пригрозил ему ножом и отобрал велосипед.

О происшествии правоохранителям сообщила мать малолетнего. Правонарушителя с вещественными доказательствами задержали по "горячим" следам за несколько кварталов от места совершения преступления. Им оказался 33-летний выходец из соседней страны.

"Фигуранта поместили в изолятор временного содержания. Ему инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы", - сообщил начальник отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Александр Мильчук.

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Фото: сайт полиции