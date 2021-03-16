С погибшим воином 81-й ОДШБр Дмитрием Бухтияровым простились на Луганщине. ФОТОрепортаж

В Кременной (Луганская область) попрощались с погибшим бойцом 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады Дмитрием Бухтияровым. 12 марта в зоне проведения ООС в Донецкой области он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Кременной.

Церемония прощания состоялась в Кременском доме культуры. Кроме членов семьи, провести Дмитрия в последний путь пришли его побратимы из 81-й ОДШБр, жители общины, представители областной и местной власти, волонтеры.

Дмитрий родился в Донецкой области, но большую часть жизни прожил на Кременщине. Учился в Кременской средней школе №3, имел два высших образования. Службу по контракту в Вооруженных Силах Украины проходил с 2015 года, сначала в 25-той отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригаде.





Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай вручил семье погибшего воина Знак почета "Защитнику Луганщины".

Дмитрия Бухтиярова похоронили в селе Старая Краснянка Кременского городского совета, где сейчас живут его родители.