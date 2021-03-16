Две несовершеннолетние девушки погибли в результате ДТП в Балте Одесской области, - Нацполиция. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
ДТП произошло 16 марта около четырех часов утра на улице Уварова. За рулем BMW находился 31-летний местный житель. Он на скорости въехал в припаркованный на обочине грузовик DAF. Кроме водителя, в легковушке находились трое пассажиров – две 17-летние девушки и 21-летний парень.
Две несовершеннолетние пассажирки погибли на месте. Мужчин с черепно-мозговыми травмами и множественными переломами забрала скорая помощь.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.
Сведения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Устанавливаются обстоятельства аварии, в том числе – был ли водитель BMW трезв.