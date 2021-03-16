Посольство РФ в Брюсселе пикетировали с требованием прекратить репрессии в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Представители крымскотатарской диаспоры Бельгии провели возле посольства РФ пикет в знак протеста против оккупации Крыма, притеснений крымскотатарского народа и политических репрессий, устроенных на полуострове оккупационными властями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня исполняется семь лет со дня, когда российская оккупационная власть провела так называемый "референдум" в Крыму, абсолютно лживый, с поддельными результатами. Мы пришли сюда, чтобы поддержать наших соотечественников, мирных людей, оказавшихся в Крыму заложниками оккупационной власти. Мы пришли, потому что они не имеют голоса, не имеют возможности высказаться, за любое высказывание люди получают десятки лет тюремного заключения. Наш долг - напоминать миру о том, что происходит в Крыму", - рассказала активистка Лилия.

По словам организаторов, цель акции - донести до российского руководства требования немедленно освободить крымских политзаключенных, найти крымскотатарских активистов, которые объявлены пропавшими, остановить преследование крымских татар.

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Учитывая ограничения, действующие в Бельгии в связи с пандемией коронавируса, количество участников пикета было ограничено, а сама акция длилась всего час.









