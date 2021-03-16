Аваков обсудил с премьер-министром Катара сотрудничество в военно-технической сфере. ФОТО

Сегодня, 16 марта, в рамках участия в Международной выставке технологий внутренней национальной безопасности и полицейского оборудования "Milipol Qatar 2021", министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел двустороннюю встречу с премьер-министром, министром внутренних дел Катара Шейхом Халидом бин Халифом Аль Тани.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Стороны обсудили сотрудничество в полицейской, экономической и военной сферах в рамках подготовки к подписанию двусторонних соглашений во время государственного визита в Катар президента Украины Владимира Зеленского в апреле.

"Наши двусторонние отношения с Катаром имеют большой потенциал. Мы приблизились к подписанию ряда межгосударственных соглашений, которые, рассчитываем, будут ратифицированы в ближайшее время. У нас хорошее взаимодействие по военно-техническим поставкам. Недавно катарская сторона купила украинские ракеты. Надеюсь, это не последняя взаимовыгодное сотрудничество, ведь Украина является одним из мировых лидеров в ракетостроении", - отметил министр внутренних дел.

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Он отметил важность проведения нынешней выставки, организация которой происходила в непростых условиях из-за пандемии коронавируса.

"Несмотря на то, что мы уже второй раз на выставке в Катаре, всегда находим для себя что-то новое. Ведь здесь представлены мировые тренды развития систем безопасности, - заявил Аваков во время посещения Международной выставки "Milipol Qatar 2021". - В составе нашей делегации представлены офицеры Национальной полиции. Нас интересуют внутренние системы компьютерного анализа, которые мы здесь увидели ".

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Напомним, Катар стал первой страной на Ближнем Востоке, с которой Украина переходит на безвизовый режим и усиливает правоохранительное сотрудничество. Ранее Украина и Катар подписали декларацию о полицейском сотрудничестве.