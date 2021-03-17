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Шесть рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Киевской области, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киевской области на отколовшейся льдине унесло шесть рыбаков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"16 марта в оперативно-диспетчерскую службу Переяславского района нашло сообщение о том, что на реке Днепр необходимо оказать помощь 6-ти рыбакам", - сказано в сообщении.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что 6 человек, которые занимались рыбалкой находятся на отколотой льдине и не в состоянии самостоятельно добраться берега.

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Спасатели с помощью лодки доставили рыбаков на берег.

Шесть рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Киевской области, - ГСЧС 01
Шесть рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Киевской области, - ГСЧС 02
Шесть рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Киевской области, - ГСЧС 03
Шесть рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Киевской области, - ГСЧС 04

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Топ комментарии

  • abc123
    счета за спасение дятлам выставить, может поумнеют.
  • Антип61
    Зимой рыба кормила их, теперь их очередь кормить рыб.
  • Garry Grant
    Чего ради жизнью рискуют? Кильки на 10см? Ненормальный народ эти рыбаки.
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