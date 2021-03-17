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Посол Великобритании в Украине Симмонс сделала прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca. ФОТО

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Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что вакцинировалась от COVID-19.

"Я привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Это было очень быстро, эффективно, безопасно, и я почти не почувствовала этого. Вакцина от COVID - это выход из пандемии", написала Симмонс в своем микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 3 марта Симмонс написала в Twitter, что закупленная Украиной вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 Covishield и вакцина Oxford-AstraZeneca AZD1222 являются идентичными. "Фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемых в Украине, отличаются по формуле категорически неправильно", - подчеркнула она.

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Посол Великобритании в Украине Симмонс сделала прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca 01
Посол Великобритании в Украине Симмонс сделала прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca 02

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  • саша паламарчук
    Посол Великобритании в Украине Симмонс сделала прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4529
  • Серый Вовк
    Так Зенека нет в Украине есть Шилд Посол Великобритании в Украине Симмонс сделала прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4899НЕУВЯЗОЧКА ...
  • Марк Ролевский
    Андрей Мальгин Из Италии.

    12 марта, 22:41 ·

    Вот пример ежечасного и ежедневного вранья российской пропаганды о западных вакцинах. Интерфакс: "Италия наряду с рядом других стран ЕС приостановила использование вакцин от компании AstraZeneca".
    Вранье. Вчера приостановили колоть из ОДНОЙ КОРОБКИ №ABV2856, которая внушила сомнения.

    Вчера в Италии сделано 61 тыс. уколов AstraZeneca, сегодня введено 44 тыс. доз AstraZeneca (неполные данные на 16.00). Никто ничего не останавливал.
    Вся информация проверяется на раз, статистика обновляется почти в реальном времени на нескольких сайтах, каждый может проверить. Но нет, российские СМИ продолжают кормить своих читателей говном.
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