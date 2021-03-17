Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта. ФОТОрепортаж
Народные депутаты сегодня продолжили рассматривать поправки к законопроекту о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений №2194.
По словам "слуги народа" Кравчук, "рассмотрение поправок к законопроектам о земле может затянуться до мая".
Тем временем, в Раде уже придумали способ "обмануть" сенсорную кнопку.
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский (СН) в окружении коллег.
Кира Рудик ("Голос") входит в сессионный зал.
Ее встречают смеющиеся Сергей Шахов ("Довіра") с коллегой.
Безудержное веселье Шахова.
Два брата: Николай Стефанчук (СН) и Руслан Стефанчук (первый вице-спикер).
Николай Тищенко (СН)
Антон Яценко (внефракционный) и Михаил Новиков (СН).
Сергей Литвиненко (СН) и Роман Иванисов (внефракционный).
Лиза Богуцкая (СН) и Александр Мережко (СН).
Тем временем, Литвиненко и Иванисов продолжают свою беседу.
Артур Герасимов ("ЕС") и Богдан Яременко (СН)
Игорь Копытин (СН) проверяет свои сообщения.
Женя Зе прислал Копытину мем с подписью: "Невозможно описать словами, то непередаваемое теплое чувство, когда едешь бухать".
Максим Ткаченко (СН) повесил свою маску на ухо.
Николай Сольский (СН) и Олег Кулинич ("Довіра").
Серьезный взгляд Юлии Тимошенко ("Батькивщина").
Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский (СН) обсуждает нарушение воздушного пространства Украины.
- Теперь сиди и думай, что это было провокация или россияне снова заблудились, - интресуется Довженко Дима.
- Тупанули. Ми тоже колись до них залітали, - ответил Здебский.
Словесная перепалка "слуг народа" и депутатов ОПЗЖ чуть не переросла в физическое противостояние.
Тем временем Здебский решил проверить фракционные чаты.
Президиум ВР: спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Стефанчук беседует с Денисом Монастырским (СН).
Голосование "слуги народа" Михаила Радуцкого.
Александр Корниенко (СН) беседует с коллегой.
Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский (СН, избран по 205-му округу в Черниговской области) обсуждает какие-то проекты. В частности, он получил сообщение с предложением по строительству цементного завода.
"Добрый день. У меня есть люди (тоже турки), которые 100% готовы построить нам цементный завод. Только есть условие, 10-15% нужно своего капитала. Мощность 2 млн тонн", - написал Семинскому абонент "Хоменко Алндр Петр Новг Сев".
Отметим, что Хоменко Александр Петрович упоминается как избранный членом наблюдательного совета ЗАО "Новгород-Северский завод строительных материалов" в 2017 году сроком на 3 года.
Фото: Цензор.НЕТ