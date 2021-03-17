Канадские военные инструкторы-саперы 10-й ротации завершили свою миссию в Украине. ФОТОрепортаж
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, в рамках 10-й ротации, канадские коллеги помогали украинским военнослужащим развивать новые возможности улучшения процесса подготовки специалистов по противодействию самодельным взрывным устройствам по стандартам НАТО.
Провожая на родину канадских коллег-саперов, заместитель начальника Центра полковник Олег Гаврилюк поблагодарил командира Объединенной оперативно-тактической группы майора Алестера Клима и его подчиненных за понимание, компетентность и профессиональный подход к процессу подготовки специалистов по противодействию самодельным взрывным устройствам.
"Вы с честью выполнили свою миссию. Нам было очень легко с вами работать и идти к общей цели - установления мира на нашей земле", - добавил офицер.
В свою очередь майор Алестер Клим поблагодарил личный состав Центра за теплый и радушный прием и отметил, что дальнейшее привлечение канадских инструкторов к тренировкам украинских военных не только будет способствовать оборонному потенциалу Украины и ее Вооруженных Сил, но и сформирует определенное боевое братство между нашими военнослужащими.
В завершение военнослужащие обменялись сувенирами и подарками и в знак дружеских отношений и сделали совместное памятное фото.