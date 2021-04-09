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Рейтинг партий: "СН" - 22,9%, "ЕС" - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батькивщина" - 12,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

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Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, пятипроцентный проходной барьер преодолели бы четыре партии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (22,9% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская Солидарность" - 14,6%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 14,2%, партию "Батькивщина" - 12,9%, партию "Сила и честь" - 4,7%, Радикальную партию - 4,4%, "Украинскую стратегию Гройсмана" - 4,3%, партию Е. Мураева "Наши" - 3,5%, "УДАР" - 3,4%, партию "Свобода" - 3,4%, партию Шария - 3,4%, партию "Голос" - 2,6%, партию "Самопомич" - 2,4%", - говорится в сообщении.

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Рейтинг партий: СН - 22,9%, ЕС - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, Батькивщина - 12,9%, - опрос Рейтинга 01
Рейтинг партий: СН - 22,9%, ЕС - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, Батькивщина - 12,9%, - опрос Рейтинга 02

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6-7 апреля 2021

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Ось і відповідь - чому бідні. Бо дурні.
  • AbOriginal_UA
    Коротко о нынешней ситуации в Украине: относительно небольшая, проевропейская, патриотичная, здравомыслящая группа социально-активных ГРАЖДАН вынуждена проживать среди просовкового, ущербного, сепаратистского, деклассированного НАСЕЛЕНИЯ кацапско-шариёвско-мураевской ориентации !
  • Igor V 184bb5c7
    В продуктовых магазинах цены +50% за последний год, комуналка +50% за год, шокирующая смертность от короновируса и темпы распостранения вируса из-за бездеятельности власти, катастрофическое падение ввп в стране, миллионы безработых за последний год, дефицит бюджета 400млрд, на $20млрд увеличился госдолг за последний год, самые крупные госкомпании - стали мегаубыточными, на фронте творится - звездец, говнокомандующий сливает врагу спецоперацию наших разведчиков... При этом 22% населения еще не на смеялось! Сука, что еще должно произойти, чтобы эти упоротые долпоепы раздуплились?!!!
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