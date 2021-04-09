Рейтинг партий: "СН" - 22,9%, "ЕС" - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батькивщина" - 12,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, пятипроцентный проходной барьер преодолели бы четыре партии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (22,9% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская Солидарность" - 14,6%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 14,2%, партию "Батькивщина" - 12,9%, партию "Сила и честь" - 4,7%, Радикальную партию - 4,4%, "Украинскую стратегию Гройсмана" - 4,3%, партию Е. Мураева "Наши" - 3,5%, "УДАР" - 3,4%, партию "Свобода" - 3,4%, партию Шария - 3,4%, партию "Голос" - 2,6%, партию "Самопомич" - 2,4%", - говорится в сообщении.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6-7 апреля 2021