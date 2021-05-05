Экс-чиновник оборонного концерна воровал оптические прицелы, убытки составляют более 500 тыс. грн, - военная контрразведка СБУ. ФОТО
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Военная контрразведка СБУ разоблачила на коррупции бывшего заместителя гендиректора одного из государственных концернов оборонной сферы. Он подозревается в присвоении комплектующих к стрелковому оружию. Задокументированы убытки государству на сумму более 500 тыс. грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, чиновник наладил механизм присвоения оптических прицелов для сбыта их третьим лицам. Для реализации схемы комплектующие, которые получали из состава вооружения ВСУ, участники схемы оформляли якобы для проведения ремонтных работ.
Однако фактически ремонтные работы элементов оружия не проводились, а комплектующие присваивались организатором схемы.
Сейчас экс-чиновнику сообщено о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Материалы производства направлены в суд.