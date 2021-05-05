На Харьковской окружной дороге армируют асфальтобетон, - "Укравтодор". ФОТО

На Харьковской окружной дороге проложили 16 км первого слоя дорожного покрытия и отфрезеровали 33,2 км старого покрытия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Укравтодоре".

Отмечается, что укладка арматуры (геосинтетических материалов) между слоями асфальтобетона минимизирует дефекты дорожного покрытия, повышает несущую способность и предотвращает возникновение трещин.

На прошлой неделе в рамках президентской программы "Большая стройка" дорожные работники начали устраивать армирующие геосинтетические материалы (АСМ) и георешетки из композитной арматуры на участке дороги М-03, которая является частью Харьковской кольцевой.

"Армирующий синтетический материал - синтетический материал, который используют для армирования слоев нежесткой дорожной одежды в виде георешеток, геотекстиля или геокомпозита на основе полимеров, который используют для армирования слоев нежесткой дорожной одежды. Благодаря применению АСМ предотвращаем образование колей и трещин", - говорится в сообщении.

Композитная арматура (композитные георешетки) состоит из волокон и полимерных, как правило, термореактивных, эпоксидных смол. Внешне она схожа с аналогичной стальной арматурой. Она представляет собой нарезанные прямолинейные прутья или длинные канаты с характерными поперечными ребрами, которые служат для увеличения надежности ее сцепления с бетоном.

Объездная дорога вокруг Харькова состоит из отрезков 5 дорог общей протяженностью 82 км.На 58 километрах по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка планируют полностью обновить покрытие, установяить новые автомобильные знаки, а также нанести новую разметку и обочину. Стоимость проекта - 1,8 млрд гривен, срок выполнения - 2 года.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что до Дня Независимости Украины должно быть закончено строительство Южного обхода Днепра, который станет первой в истории города объездной дорогой.

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