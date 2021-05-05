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Воин АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом в Тернопольской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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24-летнему жителю села Глещава (Тернопольская область) инкриминируют умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольщины.

Парень, защищаясь от нападения шестерых нетрезвых сверстников, ножом травмировал одного из них. Потерпевший, отбежав на метров триста, умер от потери крови.

Инцидент произошел 2 мая, около полуночи.Компания из шести человек приехала в соседнее село на дискотеку из Ивановки. В клубе подозреваемый сделал им замечание. Это не понравилось ребятам и они решили разобраться с местным жителем. Последний, чтобы избежать драки, бежал домой и закрылся. Однако компания из шести человек пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили дверь. На момент хулиганства в доме вместе с парнем была мама. Он испугался за нее.

Парень сообщил на линию "102" о нежеланных гостях и после этого сразу вышел к дебоширам с ножом. Однако, когда началась потасовка, юноша случайно ударил ножом одного из нападавших. Ранение оказалось смертельным.

Подозреваемый в содеянном сознался. На момент драки он был трезв. Парню объявили подозрение согласно статье 118 УК. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Продолжается следствие.

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Воин АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом в Тернопольской области, - Нацполиция 01
Воин АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом в Тернопольской области, - Нацполиция 02
Воин АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом в Тернопольской области, - Нацполиция 03
Воин АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом в Тернопольской области, - Нацполиция 04
Воин АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом в Тернопольской области, - Нацполиция 05
Воин АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом в Тернопольской области, - Нацполиция 06

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Все правильно зробив. Його нагородити потрібно, а не судити!
  • Kamate Kaora
    Не просто состояние аффекта, а и нападение со взломом его дома группой лиц. Если за самозащиту в собственном дворе в Украине садят в тюрьму, то грош цена такой стране и ее жителям.
  • IgorYakovlevich
    Когда 6 нападет на 1, сложно достать калькулятор и рассчитать, с какой силой нужно ударить нападающего, чтобы вред, был необходимым и достаточным..
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