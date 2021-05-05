Наемники РФ обстреляли из стрелкового оружия автомобиль наблюдательной группы, - СЦКК. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"3 мая 2021, в кунге автомобиля наблюдательной группы выявлено два выходных пулевых отверстия, которые стали следствием обстрела из пулемета калибра 7,62 мм.
В ходе верификации происшествия установлено, что автофургон был поврежден во время обстрела со стороны оккупантов, который был зафиксирован около 18:40 со стороны временно оккупированной Ужевки в направлении населенного пункта Водяное", - сказано в сообщении.
В СЦКК отметили, что это первый подобный факт с момента действия мер по всеобъемлющему режиму прекращения огня.
"Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством нежелания РФ прекратить войну в Украине и свидетельствует о попытках дальнейшей эскалации вооруженного противостояния вдоль линии разграничения сторон.
По факту нарушения Украинская сторона СЦКК собрала соответствующую доказательную базу и направила ноту в адрес СММ ОБСЕ", - сказано в сообщении.