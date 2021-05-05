Обстрел наемниками РФ COVID-больницы в Красногоровке: подробности и последствия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидируют последствия обстрела наемниками РФ больницы в Донецкой области, где оказывают помощь больным COVID-19 и пневмониями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Вражеские тяжелые боеприпасы прилетели и взорвались на улицах прифронтовой Красногоровки 4 мая около 23:30. Известно, что одна 120-мм мина, которую выпустили боевики, взорвалась между двумя корпусами местной больницы, но ближе к административно-хозяйственной постройке прямо у крыльца. Напротив расположено терапевтическое отделение, переоборудованное под инфекционное. В нем теперь находится большая часть пациентов, которые больны COVID-19. К вечеру вторника в палатах на больничных койках и с кислородными масками на лицах находились 38 больных и медперсонал. В общем, в двух корпусах было около 60 человек.

В двухэтажном здании, со стороны где упала мина, вокруг крыльца, взрывной волной полностью выбило стекла. Осколками буквально расщепило деревья, также повреждены кирпичные стены и окна. Кроме того, была повреждена машина неотложной медицинской помощи, в которой разбито стекло.

К счастью обошлось без жертв, люди отделались испугом. Пациентов с COVID-19 не эвакуировали. Впрочем, после обстрела, вероятно, из-за волнения и стресса скончался один из пациентов, который тяжело болел коронавирусом.

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На месте утром работали саперы, полицейские и военнослужащие. Обследовали территорию вокруг в поисках боеприпасов, которые, возможно, не сдетонировали. Правоохранители искали осколки, собирая доказательства очередного военного преступления захватчиков. Вычисляли и направление, откуда именно стрелял противник.

Оккупанты одновременно били и по гражданскому городу, и по позициям украинских военнослужащих. На позициях украинских военнослужащих обошлось без потерь.







Фото: ТСН