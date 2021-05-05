Блокирована деятельность международной наркогруппировки, переправлявшей кокаин из Латинской Америки в Украину и ЕС, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ заблокировала транснациональный канал контрабандной переправки наркотиков в Украину и ЕС. В ходе многоэтапной спецоперации у злоумышленников изъяты оптовые партии кокаина общей стоимостью более 10 млн грн по ценам черного рынка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, контрабандный трафик организовали участники международной преступной группировки. Злоумышленники, через собственную разветвленную сеть наркокурьеров, перевозили кокаин из одной из стран Латинской Америки в нашу страну и Евросоюз.

В течение 2020-2021 годов сотрудники СБУ задержали основных активных участников наркогруппы.

Так, в Международном аэропорту "Борисполь" задержали двух злоумышленников на попытке контрабандной переправки в Украину почти 1,5 кг кокаина, который они скрывали в личных вещах.

В апреле сотрудники СБУ задержали наркокурьера, который пытался перевезти через госграницу нашей страны более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте.

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На завершающем этапе спецоперации проведены 16 обысков по местам пребывания участников группировки в Киеве, а также в Киевской и Винницкой областях. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили:



- наркотические средства и психотропные вещества;

- оборудование для изготовления брекетов с наркотиками;

- деньги, полученные преступным путем;

- черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Благодаря разоблачению и задержанию "курьеров", сотрудники СБУ задокументировали причастность лидеров преступной группировки к международному наркобизнесу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

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