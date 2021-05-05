Блокирована деятельность международной наркогруппировки, переправлявшей кокаин из Латинской Америки в Украину и ЕС, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, контрабандный трафик организовали участники международной преступной группировки. Злоумышленники, через собственную разветвленную сеть наркокурьеров, перевозили кокаин из одной из стран Латинской Америки в нашу страну и Евросоюз.
В течение 2020-2021 годов сотрудники СБУ задержали основных активных участников наркогруппы.
Так, в Международном аэропорту "Борисполь" задержали двух злоумышленников на попытке контрабандной переправки в Украину почти 1,5 кг кокаина, который они скрывали в личных вещах.
В апреле сотрудники СБУ задержали наркокурьера, который пытался перевезти через госграницу нашей страны более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте.
На завершающем этапе спецоперации проведены 16 обысков по местам пребывания участников группировки в Киеве, а также в Киевской и Винницкой областях. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили:
- наркотические средства и психотропные вещества;
- оборудование для изготовления брекетов с наркотиками;
- деньги, полученные преступным путем;
- черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.
Благодаря разоблачению и задержанию "курьеров", сотрудники СБУ задокументировали причастность лидеров преступной группировки к международному наркобизнесу.
В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.