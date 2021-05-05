Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела "ковидной" больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине. ФОТОрепортаж

Вчера, 4 мая, наемники Кремля в течение часа, начиная с 21.25, вели огонь из гранатометов, минометов калибра 120 мм и БМП в направлении населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела была повреждена центральная больница, медицинский автомобиль и окружающие здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление украинской стороны СЦКК, обнародованное пресс-центром штаба ООС.

Напоминается, что в момент обстрела в больнице находилось 45 больных коронавирусом. В зданиях выбило стекла, повреждены линии электропередач.

"К счастью, среди пациентов и врачебного персонала никто не пострадал", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.

"Указанный обстрел объектов гражданской инфраструктуры является грубым нарушением международного гуманитарного права. Целенаправленные обстрелы населенных пунктов дестабилизируют обстановку вблизи линии разграничения и подвергают опасности мирных жителей. Российской Федерации не нужен мир в Украине, она делает все для продолжения боевых действий и обострения ситуации на востоке Украины", - следует из сообщения.

Также отмечается, что по факту нарушения украинская сторона СЦКК собрала соответствующую доказательную базу и направила ноту в адрес руководителя СММ ОБСЕ.

Читайте также: Обстрел наемниками РФ COVID-больницы в Красногоровке: подробности и последствия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

































Вчера, 4 мая, в 23.30, нарушая все нормы гуманитарного права, российско-террористические войска осуществили обстрел Красногоровки. В результате обстрела повреждена больница. Кроме этого, полиция открыла уголовное производство по факту обстрела больницы, в которой находились пациенты с коронавирусом и пневмонией в Красногоровке Донецкой области. Происшествие квалифицировано по части 1 статьи 258 - террористический акт.