Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела "ковидной" больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление украинской стороны СЦКК, обнародованное пресс-центром штаба ООС.
Напоминается, что в момент обстрела в больнице находилось 45 больных коронавирусом. В зданиях выбило стекла, повреждены линии электропередач.
"К счастью, среди пациентов и врачебного персонала никто не пострадал", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.
"Указанный обстрел объектов гражданской инфраструктуры является грубым нарушением международного гуманитарного права. Целенаправленные обстрелы населенных пунктов дестабилизируют обстановку вблизи линии разграничения и подвергают опасности мирных жителей. Российской Федерации не нужен мир в Украине, она делает все для продолжения боевых действий и обострения ситуации на востоке Украины", - следует из сообщения.
Также отмечается, что по факту нарушения украинская сторона СЦКК собрала соответствующую доказательную базу и направила ноту в адрес руководителя СММ ОБСЕ.
Вчера, 4 мая, в 23.30, нарушая все нормы гуманитарного права, российско-террористические войска осуществили обстрел Красногоровки. В результате обстрела повреждена больница. Кроме этого, полиция открыла уголовное производство по факту обстрела больницы, в которой находились пациенты с коронавирусом и пневмонией в Красногоровке Донецкой области. Происшествие квалифицировано по части 1 статьи 258 - террористический акт.