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Двое мужчин в Киеве украли у жителя столицы почти 5 млн грн, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Следователи столичной полиции сообщили о подозрении двум мужчинам, которые отобрали у киевлянина почти 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию позвонил мужчина и сообщил, что на улице Евгения Харченко неизвестные ударили его и отобрали сумку, где было почти 5 млн гривен. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники криминальной полиции и следственно-оперативная группа.

Потерпевший планировал потратить деньги на покупку квартиры, но злоумышленники об этом узнали и заранее подготовились к преступлению. Они ждали мужчину, а после совершенного скрылись на авто.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили маршрут движения транспортного средства правонарушителей. В результате установили местонахождение фигурантов и при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали их в городе Одесса.

Задержанными оказались жители Киева и Одесской области, 1966 и 1977 рождения. Один из них ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Чтобы скрыть следы преступления, они даже пытались сжечь свой автомобиль.

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Двое мужчин в Киеве украли у жителя столицы почти 5 млн грн, - полиция 01
Двое мужчин в Киеве украли у жителя столицы почти 5 млн грн, - полиция 02
Двое мужчин в Киеве украли у жителя столицы почти 5 млн грн, - полиция 03
Двое мужчин в Киеве украли у жителя столицы почти 5 млн грн, - полиция 04
Двое мужчин в Киеве украли у жителя столицы почти 5 млн грн, - полиция 05

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Топ комментарии

  • Киевлянин Киевский
    Квартиру нельзя купить за 5 млн. наличных, только через банк. Обе стороны достойны друг друга.
  • Zemych
    кража есть скрьітое похищение майна граждан, грабеж есть открьітое похищение, а пробитие граждан с кулака по башке с последующим похищением имущества - ето вроде как должен бьіть разбой
  • Igor Lemke dd5e2437
    Я фігею з подібних баранів, на дворі 2021 рік(Карл!) вони бабло в ворках возять..)
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