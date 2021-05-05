Двое мужчин в Киеве украли у жителя столицы почти 5 млн грн, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи столичной полиции сообщили о подозрении двум мужчинам, которые отобрали у киевлянина почти 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

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В полицию позвонил мужчина и сообщил, что на улице Евгения Харченко неизвестные ударили его и отобрали сумку, где было почти 5 млн гривен. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники криминальной полиции и следственно-оперативная группа.

Потерпевший планировал потратить деньги на покупку квартиры, но злоумышленники об этом узнали и заранее подготовились к преступлению. Они ждали мужчину, а после совершенного скрылись на авто.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили маршрут движения транспортного средства правонарушителей. В результате установили местонахождение фигурантов и при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали их в городе Одесса.

Задержанными оказались жители Киева и Одесской области, 1966 и 1977 рождения. Один из них ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Чтобы скрыть следы преступления, они даже пытались сжечь свой автомобиль.

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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