Пьяные украинцы в Польше устроили гонки с полицией, а когда их автомобиль остановили - пытались сбежать пешком. ФОТО

Водителю грозит до 5 лет за решеткой. Пьян был и он, и трое из четверых пассажиров.

Украинцев задержали в гмине Кодроб Радомского повета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание radomsko24.pl.

Как рассказала пресс-секретарь местной полиции Анета Влазовска, инцидент произошел в воскресенье, 2 мая. Полиция увидела, что водитель Volkswagen превысил скорость и проигнорировал требование об остановке, и бросилась за ним в погоню.

"Несмотря на световые и звуковые сигналы полицейских, водитель Volkswagen попытался скрыться. Такое поведение создавало угрозу для других участников дорожного движения. Проехав несколько километров, водитель внезапно остановил транспортное средство и люди, которые ехали в авто, начали убегать пешком. Через несколько минут полиция задержала пять человек в возрасте от 24 до 31 года", - рассказала пресс-секретарь полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинец в Польше пытался украсть 120 посудомоечных машин: теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы

Польские правоохранители задержали водителя и четверых пассажиров - троих мужчин и женщину. Все, кроме женщины, были пьяны.

Выяснилось, что машина принадлежит 25-летнему гражданину Украины. Он признал свою вину, и теперь может сесть в тюрьму на 5 лет.