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Персональные данные 32 млн украинцев двое братьев продавали на базаре. ФОТО

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Мужчины получили от чиновников и сотрудников банков информацию из разных баз данных и продавали ее на рынке под видом продажи компьютерных игр.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"В начале 2021 года двое мужчин (родные братья), вступив в сговор с работниками банковских учреждений и государственных органов, получили от них информацию о более чем 32 млн граждан Украины из разных баз данных с целью дальнейшего ее сбыта заинтересованным лицам. В дальнейшем, работая на одном из столичных рынков, подозреваемые под видом продажи компьютерных игр сбывали полученную информацию о гражданах", - сказано в сообщении.

Во время обысков у братьев изъяли ноутбуки, 5 жестких дисков, 10 флеш-накопителей, 8 карт памяти, телефоны и более 50 оптических дисков.

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Братьям сообщено о подозрении по факту сбыта конфиденциальной информации из баз данных. Им грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. Одного из них отправили под домашний арест, второму меру пресечения еще не избрали.

Сейчас следователи устанавливают круг причастных к преступлению лиц.

Персональные данные 32 млн украинцев двое братьев продавали на базаре 01
Персональные данные 32 млн украинцев двое братьев продавали на базаре 02

Топ комментарии

  • IgorYakovlevich
    В лучшем (для пострадавших) случае - получали бы спам, в худшем - попали бы на деньги. Теперь нужно в студию список отличившихся банков.
  • Bodalux
    Зедебіло-діджіталізатори допрацюються до того, що на ринках будуть продавати бази з пероснальними даними громадян України, але вже з паспортами, водійськими правами і всім решта.
  • Беларусь
    Ого, как в Украине работают работники банковских учреждений и государственных органов, сдают почти всю Украину, при Алексеевиче такого не было, точно.

    Персональные данные 32 млн украинцев двое братьев продавали на базаре - Цензор.НЕТ 4723
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