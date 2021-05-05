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Автомобиль врезался в забор в Одессе и загорелся, водитель погиб на месте, - полиция. ФОТО

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В Суворовском районе Одессы автомобиль загорелся при столкновении с бетонным забором, в результате водитель погиб, двое пассажиров доставлены в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по улице Атамана Головатого со стороны Ярмарочной площади, по предварительной информации, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонное ограждение", - сообщили в полиции.

Водитель погиб на месте аварии. В больницу доставлены два пассажира.

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Автомобиль врезался в забор в Одессе и загорелся, водитель погиб на месте, - полиция 01

Топ комментарии

  • Тарапунька
    Да ну и хрен с ним. Чи й не новость, чи й не потеря?Туда ему и дорога......"не можешь срать- не мучай жопу".
  • Andrey Shpansky
    Вроде как упоминания о том, что трезвость оправдьівает совершенно безголовое превьішение скорости нет не только в статье, но и в ПДР тем более.
  • Старый Столяр
    Высокая скорость делает естественный отбор более качественным и быстрым.
    И несёт опасность не только пассажирам которые доверили свою жизнь водителю, но и случайным прохожим.
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