Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения. ФОТОрепортаж

В центре Севастополя 5 мая провели вторую репетицию военного парада. Участники мероприятия были без масок, карантинные ограничения не соблюдались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

На улице Ленина и площади Нахимова собрали тяжелую технику, военнослужащих, учеников кадетского училища и специализированных классов. Военные прошли традиционным маршрутом парада по проспекту Нахимова. При прохождении хором исполняли песни о Севастополе, войне и победе.

На улице Ленина организовали место сбора военной техники. Вывели артиллерию, бронемашины, системы залпового огня, ракетные комплексы. Вооружение украсили символикой в цветах георгиевской ленточки.

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Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в ожидании очереди на прохождение военные мыли технику посреди улицы Ленина. Для этого в переулке разместили армейскую водовозку с несколькими кранами. Смывы с техники вместе с горюче-смазочными материалами стекали на асфальт.

На репетицию пришло посмотреть несколько сот жителей. На время репетиции парада в центре города перекрыли движение транспорта.

Минобороны России планирует провести 9 мая парады в трех городах Крыма.

Ранее сообщалось, что в Москву для тренировок и последующего участия в параде 9 мая из Севастополя отправили 450 курсантов местного высшего военно-морского училища им. Нахимова.

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В феврале в Минобороны России сообщали, что более двух тысяч военнослужащих Черноморского флота России вакцинируют от коронавируса к параду 9 мая, который также будет проходить в Крыму.











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