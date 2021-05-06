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Чиновники "Укрзализныци" на Харьковщине присваивали зарплату несуществующих работников, - СБУ. ФОТО

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СБУ блокировала схему хищения бюджетных денег в семи структурных подразделениях АО "Укрзализныця", расположенных в Харьковской области. Участники схемы присваивали средства госпредприятия через безосновательное начисление заработных плат и других соцвыплат. По предварительным оценкам, государство понесло убытки почти 1 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следствие установило, что незаконный механизм организовали несколько должностных лиц структурных подразделений регионального филиала "Южная железная дорога". Установлено, что чиновники начисляли зарплату работникам, которые фактически не состояли на рабочих местах. Для этого участники схемы вносили недостоверные сведения в табели учета рабочего времени, а также оформляли фиктивные больничные. Начисленную за время пребывания в "отпуске" зарплату работники должны были отдавать чиновникам.

Во время обысков рабочих мест участников схемы правоохранители обнаружили магнитные носители информации, компьютерную технику, документы и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия. Решается вопрос о сообщении о подозрении организаторам схемы.

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Чиновники Укрзализныци на Харьковщине присваивали зарплату несуществующих работников, - СБУ 01
Чиновники Укрзализныци на Харьковщине присваивали зарплату несуществующих работников, - СБУ 02

Топ комментарии

  • Federico Fellini
    Мертвые души - классическая схема воровства,работает во всех без исключениях госконторах.
  • Serge Coalminer 94e34c80
    Все єто копейки Вот если бы копнули институм профзаболеваний на Саксаганского в Киеве..вот там миллиарды уходят на липовые регрессы..а хатынки вокруг Киева растут...Но это никому не надо..Хотела министр здравохранения ..которая на лисапеде и с рукзаком прикрыть эту кормушку..но спрут растянулся по все стране..особенно по угольной промышленности
  • Federico Fellini
    Про такое я не знал,оказывается шакалы везде имеются.
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