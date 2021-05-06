Чиновники "Укрзализныци" на Харьковщине присваивали зарплату несуществующих работников, - СБУ. ФОТО

СБУ блокировала схему хищения бюджетных денег в семи структурных подразделениях АО "Укрзализныця", расположенных в Харьковской области. Участники схемы присваивали средства госпредприятия через безосновательное начисление заработных плат и других соцвыплат. По предварительным оценкам, государство понесло убытки почти 1 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следствие установило, что незаконный механизм организовали несколько должностных лиц структурных подразделений регионального филиала "Южная железная дорога". Установлено, что чиновники начисляли зарплату работникам, которые фактически не состояли на рабочих местах. Для этого участники схемы вносили недостоверные сведения в табели учета рабочего времени, а также оформляли фиктивные больничные. Начисленную за время пребывания в "отпуске" зарплату работники должны были отдавать чиновникам.

Во время обысков рабочих мест участников схемы правоохранители обнаружили магнитные носители информации, компьютерную технику, документы и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия. Решается вопрос о сообщении о подозрении организаторам схемы.

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