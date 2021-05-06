Новости Фото

Кулеба проводит встречу с Блинкеном. ФОТО

5 22542
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба начал встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который находится с официальным визитом в Украине.

Об этом Кулеба написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы именно в Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - отметил Кулеба.

Кулеба проводит встречу с Блинкеном 01

О деталях переговоров политиков в настоящее время не сообщается.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен проводит европейское турне, в ходе которого состоялся его визит в Великобританию для участия во встрече G7, а также в Украину. Накануне ночью он прибыл в Украину.

С официальной программой визита Блинкена в Киев можно ознакомиться по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о возможной встрече Байдена и Путина: На данный момент это не противоречит интересам Украины

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Блінкен вже зустрівся з Порошенко.
    У Зєлі десь номер 8.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Цікаво, що з Порошенком Блінкен і Нуланд вже зустрілися. 😁 І Порошенко передав Блінкіну у письмовій формі на декількох аркушах детально розписані "подвиги" Зєлжнского і його команди з коментарями і зауваженнями самого Порошенка. 😊 Цікаво, що на Цензорі про це - ні одного слова. 😁
  • Plushka
    Шестой его пожизненный номер
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости