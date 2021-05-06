Кулеба проводит встречу с Блинкеном. ФОТО
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба начал встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который находится с официальным визитом в Украине.
Об этом Кулеба написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы именно в Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - отметил Кулеба.
О деталях переговоров политиков в настоящее время не сообщается.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен проводит европейское турне, в ходе которого состоялся его визит в Великобританию для участия во встрече G7, а также в Украину. Накануне ночью он прибыл в Украину.
С официальной программой визита Блинкена в Киев можно ознакомиться по ссылке.