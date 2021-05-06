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Хотел продать коммунистический флаг с Лениным: СБУ задержала жителя Львовщины за запрещенную символику. ФОТОрепортаж

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СБУ разоблачила мужчину, который накануне 8 мая распространял коммунистическую символику на Львовщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления СБУ во Львовской области в Facebook.

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Львовской области, который продавал знамя коммунистического тоталитарного режима накануне Дня памяти и примирения.

"Символика с изображением одного из инициаторов и организаторов красного террора, могла быть использована во время публичных акций и стать "яблоком раздора" и разжечь вражду", - говорится в сообщении.

Хотел продать коммунистический флаг с Лениным: СБУ задержала жителя Львовщины за запрещенную символику 01

Правоохранители задокументировали злоумышленника в момент сбыта запрещенной символики.

Сейчас ему готовится сообщение о подозрении по ч.1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

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Разоблачение проводились оперативниками СБУ во Львовской области совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Золочевской окружной прокуратуры.

Хотел продать коммунистический флаг с Лениным: СБУ задержала жителя Львовщины за запрещенную символику 02
Хотел продать коммунистический флаг с Лениным: СБУ задержала жителя Львовщины за запрещенную символику 03
Хотел продать коммунистический флаг с Лениным: СБУ задержала жителя Львовщины за запрещенную символику 04
Фото: СБУ/Facebook

Хотел продать коммунистический флаг с Лениным: СБУ задержала жителя Львовщины за запрещенную символику 05

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Топ комментарии

  • Sopko Tom
    когда кива ходит в шапке с советской символикой то это норм

    а тут прям нарушитель
  • Bodalux
    Якщо він продавав як антикваріат, то які можуть бути порушення. Зберігання, колекціонування чи продаж для колекціонерів не може бути кримінальним злочином взагалі.
    Предмети часів другої світової війни є колекційними без обмежень, звичайно не стосується зброї.
    У нас тепер СБУ під керуванням клоуна займається суцільню хірньою, то дівчат за веб-трансляції арештовують, то чоловіків за продаж гральних карт з фоточками, то тепер взялися затримувати за продаж цього сміття.
  • Alexey Poltorak
    "СБУ разоблачила"..."Распространял"...

    СБУ-шники, вам заняться больше нечем, что ли?
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