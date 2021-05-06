Хотел продать коммунистический флаг с Лениным: СБУ задержала жителя Львовщины за запрещенную символику. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила мужчину, который накануне 8 мая распространял коммунистическую символику на Львовщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления СБУ во Львовской области в Facebook.

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Львовской области, который продавал знамя коммунистического тоталитарного режима накануне Дня памяти и примирения.

"Символика с изображением одного из инициаторов и организаторов красного террора, могла быть использована во время публичных акций и стать "яблоком раздора" и разжечь вражду", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали злоумышленника в момент сбыта запрещенной символики.

Сейчас ему готовится сообщение о подозрении по ч.1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

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Разоблачение проводились оперативниками СБУ во Львовской области совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Золочевской окружной прокуратуры.







Фото: СБУ/Facebook