Епифаний и Блинкен обсудили становление ПЦУ и обеспечение свободы совести на оккупированных РФ территориях. ФОТОрепортаж

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в четверг, 6 мая, встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Особое внимание во время короткой, учитывая сжатую и насыщенную программу визита господина Блинкена, но содержательной встречи было уделено вопросу становления Православной церкви Украины, важности устранения искусственных препятствий при свободном, основанном на принципах свободы совести, определении общинами своей принадлежности", - сказано в сообщении.

Митрополит Епифаний поблагодарил американскую сторону за поддержку Украины в противодействии внешним вызовам, а также в вопросах защиты свободы совести на оккупированных Россией территориях - в Крыму и на Донбассе.

Он также отметил важность усилий США в вопросе консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления и сдерживания РФ к восстановлению территориальной целостности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен возложил цветы к Стене памяти павших за Украину

Также обсуждались планы следующих двусторонних контактов.

Блинкен вместе с митрополитом Епифанием приняли участие в церемонии памяти погибших украинских Героев, возложив цветы к Стене памяти. Глава американской дипломатии посетил кафедральный Свято-Михайловский собор.







Фото: сайт ПЦУ