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Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства, - Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном. ФОТО

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль расценивает визит государственного секретаря США Энтони Блинкена как проявление поддержки и высокого уровня украинско-американских отношений, и отмечает возможность развития межгосударственного партнерства на базе совместных интересов обеих стран.

Об этом Шмыгаль написал в своем микроблоге в соцсети Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Рад личной встрече с Энтони Блинкеном. Визит в Украину — это проявление надежной поддержки и высокого уровня наших отношений. Совместные интересы Украины и США являются надежным фундаментом для дальнейшего развития стратегического партнерства", - заявил Шмыгаль.

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Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства, - Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном 01
Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства, - Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном 02

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А Блинкен знает, что у Андрея Елдака позывной Козырь и он агент кремля? Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства, - Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном - Цензор.НЕТ 1916
  • Герхард
    Это же тот самый Шмыгаль, который накануне положил болт на Закон и Право, ликвидируя на один день набсовет Нафтогаза для увольнения Коболева?
  • Envoy
    Это правильно , это хорошо . Раша уже давится собственным ядом .
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