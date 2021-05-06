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Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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СБУ блокировала в Днепропетровской области масштабную схему по промышленному производству и сбыту контрафактного горючего. По оперативной информации, ежедневно там производили оптовые партии дизтоплива сомнительного качества на миллионы гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Для производства контрафакта трое организаторов схемы обустроили нелегальный нефтеперерабатывающий завод. Готовую продукцию они продавали через логистические центры, которые находились на территориях Днепропетровской и Полтавской областей.

Также для реализации фальсифицированного дизтоплива участники схемы использовали аффилированные АЗС, работавшие без соответствующих разрешительных документов и лицензий.

Во время обысков по местам изготовления, хранения и продажи горюче-смазочных материалов правоохранители обнаружили:

- более 160 тонн контрафактного горючего;
- промышленное технологическое оборудование;
- печати и штампы аффилированных коммерческих структур;
- финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

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Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива 01
Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива 02
Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива 03
Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива 04
Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива 05
Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива 06
Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива 07
Работу нелегального нефтезавода блокировали на Днепропетровщине: Ежедневно производилось несколько десятков тонн топлива 08

Топ комментарии

  • Чинганчгук
    мне вот интересно - просто это логика - а много ли в Украине таких площадок с обрудованием - ведь о них все известно - и вот как всегда - неожиданно находят - смешно читать
  • Ирина Гаман
    У нас в Луганской области 90% всех предприятий нелегально работают и никто не жужжит. Взять хотя-бы предприятия Бойко на территории бывшей "Зари". А тут вдруг произошло задержание...... Забавное шоу.
  • Злий Грицько
    Перестав платити мзду, от і замєтілі... Роботу нелегального нафтозаводу блокували на Дніпропетровщині: Щодня виготовлялося кілька десятків тонн палива - Цензор.НЕТ 9234
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