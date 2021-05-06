Новости Фото • Агрессия России против Украины

Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс. ФОТОрепортаж

3 6822
В Украине с визитом находятся министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга - Софи Вильмес, Стеф Блок и Жан Ассельборн. Они отправились на Донбасс.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь в Twitter, передает Цензор.НЕТ

"А мы на Восток... С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы "ЛНР" приговорили к 12 годам тюрьмы мужчину, вернувшегося по обмену в ОРЛО: Его обвиняют в "шпионаже"

Позже он сообщил, что для глав МИД  Бельгии, Люксембурга и Нидерландов руководство Луганской областной военно-гражданской администрации провели брифинг о ситуации в зоне ООС.

Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс 01
Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс 02
Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс 03
Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс 04
Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс 05
Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс 06

ТОП-новости

все новости