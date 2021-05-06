Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс. ФОТОрепортаж
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В Украине с визитом находятся министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга - Софи Вильмес, Стеф Блок и Жан Ассельборн. Они отправились на Донбасс.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь в Twitter, передает Цензор.НЕТ
"А мы на Восток... С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга", - написал он.
Позже он сообщил, что для глав МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов руководство Луганской областной военно-гражданской администрации провели брифинг о ситуации в зоне ООС.