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Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны. ФОТО

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В честь празднования Дня победы 9 мая в России подготовили представление, во время которого школьников заставили изображать надгробные памятники погибших красноармейцев.

Подтверждающий это снимок опубликовал российский блогер Рустем Адагамов, информирует Цензор.НЕТ.

Судя по фотографии, представление происходило в актовом зале. Сцена украшена плакатом к 9 мая. Девять детей стоят на коленях, опустив головы на пол, и держат над собой куски ткани с именами и датами жизни солдат, погибших во время Второй мировой войны.

Где и когда именно был сделан снимок, блогер не указал.

"Кто-то должен остановить это безумие. Страна совсем ополоумела", - прокомментировал Адагамов.

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Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны 01

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  • Игорь Монахов
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  • Jimmy Hill
    Детей в России заставили изображать надгробия солдат, погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2394
  • aleks kyb
    Хорошо. Мордой в пол. Пусть учатся любить великого кормчего Вову Пу.
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