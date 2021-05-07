Аварийный мост через реку Снов на Черниговщине капитально отремонтируют до конца года, - ОГА. ФОТОрепортаж

На время ремонта моста через реку Снов на Черниговщине построят объездную дорогу. Ремонт моста продлится до конца 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА.

Исследование показало, что мост находится в аварийном состоянии и существует риск его разрушения. Во время проверки специалисты обнаружили разрушение частей моста и трещины на несущих конструкциях.

Железобетонный мост через реку Снов протяженностью 270,5 м был построен еще в 1976 году.

Капитальный ремонт, проведенный в рамках президентской программы "Большая стройка", будет включать ремонт промежуточных и крайних опор, монтаж пролетного строения, устройство мостового полотна, слоя гидроизоляции, деформационных швов, асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, системы водоотвода, освещения и ремонт подходов к мосту.

Отмечается, что река Снов - одно из самых популярных мест для летнего отдыха на Черниговщине. Поэтому мост играет важную роль в туристической сфере. Дорога также связывает ряд административных центров Черниговской области. По ней проходит транспорт аграрных и лесозаготовительных предприятий, международный транзит, легковые авто, пассажирские и школьные автобусы.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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