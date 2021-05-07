Мужчина напоил 9-летнего мальчика водкой на Одесчине, ребенка доставили в больницу. ФОТОрепортаж

На Одесчине в городе Черноморск мужчина напоил 9-летнего мальчика водкой. Ребенка в состоянии сильного алкогольного опьянения доставили в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "Миниципальная варта" Черноморского городского совета.

"Сообщили о мужчине, который напоил малолетнего ребенка водкой на парковке городского пляжа. После установления места нахождения мужчины с ребенком, группа быстрого реагирования Муниципальной варты выяснила, что мальчик 9 лет находится в состоянии сильного алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Ребенка немедленно доставили в приемное отделение Черноморской больницы, а мужчину - в Одесское районное управление полиции №2.

Детали выясняются.

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