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Требовали 20 тыс. грн "откупных": в Тернополе при получении взятки задержали патрульных полицейских. ФОТОрепортаж

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Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Тернополя требовали у одного из водителей 20 тыс. гривен неправомерной выгоды, угрожая привлечением к административной ответственности. На передаче средств полицейских задержали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности НПУ в Facebook.

"В Тернопольское управление Департамента внутренней безопасности НПУ обратился мужчина и пожаловался на противоправные действия сотрудников полиции. Полицейские требовали у него 20 000 гривен взятки", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что заявитель двигался на собственном автомобиле, когда его остановили сотрудники сектора реагирования патрульной полиции (СРПП) города Тернополя. Без оформления соответствующих документов у мужчины изъяли водительское удостоверение и пригрозили составлением административного постановления по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоАП.

Требовали 20 тыс. грн откупных: в Тернополе при получении взятки задержали патрульных полицейских 01

"За "урегулирование ситуации" полицейские предложили водителю предоставить им "откупные".

Сразу после получения неправомерной выгоды сотрудников СРПП задержали на месте преступления сотрудники внутренней безопасности НПУ, СБУ и Государственного бюро расследований. В автомобиле полицейских проведен обыск", - сообщили ДВБ.

Требовали 20 тыс. грн откупных: в Тернополе при получении взятки задержали патрульных полицейских 02

В настоящее время следователи ГБР под процессуальным руководством Тернопольской областной прокуратуры, уже вручили подозрение по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины одному из фигурантов. В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины он задержан. Решается вопрос относительно окончательной правовой квалификации действий других сотрудников. Кроме того, приказом руководства ГУНП в Тернопольской области уличенные во взяточничестве полицейские будут уволены из полиции.

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Требовали 20 тыс. грн откупных: в Тернополе при получении взятки задержали патрульных полицейских 03
Требовали 20 тыс. грн откупных: в Тернополе при получении взятки задержали патрульных полицейских 04
Фото: ДВБ/ Facebook

Требовали 20 тыс. грн откупных: в Тернополе при получении взятки задержали патрульных полицейских 05

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