Полиция на Виннитчине перекрыла канал поставки наркотиков в места лишения свободы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

6 мая в ходе проведения спецоперации следователи Винницкого районного управления полиции совместно с работниками Управления стратегических расследований по силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД задержали группу лиц, которые наладили канал поставки наркотиков в места лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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При документировании очередного преступления полицейские задержали автомобиль злоумышленников неподалеку от исправительной колонии.

В автомобиле следователи изъяли наркотические средства и специальные устройства, с помощью которых они перебрасывали их на территорию учреждения исполнения наказаний.

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По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, в ходе оперативной разработки, проведенной совместно с работниками Управлением стратегических расследований и сотрудниками межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Министерства юстиции вблизи исправительной колонии полицейские задержали автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

При осмотре их машины полицейские изъяли полиэтиленовый пакет с каннабисом, SIM-карты, банковские карты и деньги.

Кроме того, наркотические вещества и устройства, с помощью которых злоумышленники перебрасывали наркотики осужденным, изъяты во время обысков по месту жительства задержанных.

















Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

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Во время документирования преступной деятельности группы работники полиции зафиксировали около десятка фактов переброски наркотических средств на территорию учреждения исполнения наказаний.

По имеющейся оперативной информации, канал поставки наркотических веществ осужденным координировал "смотрящий" и его доверенное лицо. Они распределяли их среди заключенных.

В местах лишения свободы полицейские провели санкционированные обыски, во время которых у осужденных изъяли наркотические средства, мобильные телефоны, SIM-карты, планшет.





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Злоумышленники задержаны в процессуальном порядке и находятся в изоляторе временного содержания. Им объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Документирования преступной деятельности группы осуществляется в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без). За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.