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Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко. ФОТО

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У адвоката Романа Маселко есть сомнения в объективности рассмотрения судьей Ларисой Байбаловой дела в отношении судьи Майдана Нелли Ластовки.

Об этом пишет в Facebook адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Деснянском суде состоялось первое заседание по обвинению экс-главы Днепровского суда Нелли Ластовки. Во времена Майдана она осуждала невинных за поездку в Межигорье Януковича. Теперь она подсудимая по ст. 340 УК (препятствование мирным собраниям).

Ластовка не пришла, потому что ее адвокаты имели другое заседание.

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Судья Лариса Байбалова (на фото) начала с фразы "а чего вы меня снимаете, я запрещаю". Правда, когда я попросил повторить запрет после начала заседания и на камеру - смолчала.

Затем определила дату следующего заседания. Меня даже не спросила, какая дата подходит. Когда я обратил внимание, что у меня на это время другое заседание отреагировала вопросом - "а кто вы такой?".

Кстати, я хоть и предоставил документы, заседание судья провела без установления лиц, а сразу отложила его.

Так что с первого заседания судья проявила свое яркое отношение к потерпевшим.

Как думаете - будет этот процесс объективным?

Следующее заседание 27.05 в 12:00", - рассказал Маселко.

Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко 01
Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко 02

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8101
  • Михаил Дужик
    Они этот курс еще дома начинают проходить под руководством родителей. У нас же эта профессия потомственная.
  • Підлога Маккартні
    Нада запилить статуэтку фемиды с этой женщиной вместо этого древнегреческого фуфла:
    Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2328
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