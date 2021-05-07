Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко. ФОТО

У адвоката Романа Маселко есть сомнения в объективности рассмотрения судьей Ларисой Байбаловой дела в отношении судьи Майдана Нелли Ластовки.

Об этом пишет в Facebook адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Деснянском суде состоялось первое заседание по обвинению экс-главы Днепровского суда Нелли Ластовки. Во времена Майдана она осуждала невинных за поездку в Межигорье Януковича. Теперь она подсудимая по ст. 340 УК (препятствование мирным собраниям).

Ластовка не пришла, потому что ее адвокаты имели другое заседание.

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Судья Лариса Байбалова (на фото) начала с фразы "а чего вы меня снимаете, я запрещаю". Правда, когда я попросил повторить запрет после начала заседания и на камеру - смолчала.

Затем определила дату следующего заседания. Меня даже не спросила, какая дата подходит. Когда я обратил внимание, что у меня на это время другое заседание отреагировала вопросом - "а кто вы такой?".

Кстати, я хоть и предоставил документы, заседание судья провела без установления лиц, а сразу отложила его.

Так что с первого заседания судья проявила свое яркое отношение к потерпевшим.

Как думаете - будет этот процесс объективным?

Следующее заседание 27.05 в 12:00", - рассказал Маселко.



