ГБР открыло уголовное производство из-за смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, прыжки выполняли 10 сотрудников ГСЧС с высоты 150 метров с вертолета Ми-8МТ. Во время выполнения прыжка у инструктора-спасателя возникли проблемы с полноценным раскрытием купола парашюта, в результате чего мужчина погиб.
Следователи ГБР открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за организацию полетов, а также за проведение соответствующих инструктажей.
Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.