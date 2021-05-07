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ГБР открыло уголовное производство из-за смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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ТУ ГБР в Киеве открыло уголовное производство по факту гибели 6 мая, во время проведения плановых прыжков с парашютом, инструктора-спасателя специального авиационного отряда ГСЧС Украины в Нежине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, прыжки выполняли 10 сотрудников ГСЧС с высоты 150 метров с вертолета Ми-8МТ. Во время выполнения прыжка у инструктора-спасателя возникли проблемы с полноценным раскрытием купола парашюта, в результате чего мужчина погиб.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним.

ГБР открыло уголовное производство из-за смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине 01

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за организацию полетов, а также за проведение соответствующих инструктажей.

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Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.

ГБР открыло уголовное производство из-за смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине 02
ГБР открыло уголовное производство из-за смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине 03
ГБР открыло уголовное производство из-за смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине 04

ГБР открыло уголовное производство из-за смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине 06
ГБР открыло уголовное производство из-за смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине 06
Фото: сайт ГБР

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Топ комментарии

  • Володимир Миколаєць
    Мінімально допустима висота десантування із десантного борта (літака) - 200 м.
    У цю висоту дЕсант вписується якраз так, що трисекундної затримки розкриття (польоту на стабілізаторі) немає, тільки встигає наповнитися купол і ривок, одразу земля під ногами. Запаска при такому стрибку не потрібна: її ніколи розкрити.
    Із вертушки стрибати не доводилось, але 150 м - це якась стрьомна висота десантування з парашутом.
  • Антип61
    Перехльост стропи через купол - не таке вже і рідкісне явище, і буває навіть при ретельній укладці. А от висота в 150 м шансів використати запасний парашут не дає.
  • Антип61
    Зі звичайними парашутими (а ля совок) - близько 700 м, а мегакруті джамперські - там порядку 30 (світовий рекорд 26, якщо не помиляюся. )
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