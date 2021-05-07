Новости Фото

СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины. ФОТОрепортаж

4 50915
СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных громад Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ОТГ пытался получить мошенническим путем 2,6 млн грн.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, в ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица незаконно получили 1,5 га земель паевого фонда.

Затем, требуя деньги, они пытались передать эти участки в частную собственность - под личное хозяйство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновнику Ирпенского горсовета грозит до 10 лет лишения свободы за получение взятки в размере 28 тыс. грн, - полиция

Правоохранители задержали всех фигурантов сразу после передачи через посредника очередного транша - 800 тысяч гривен. Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленниками еще 280 тыс. грн "аванса".

СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины 01
СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины 02
СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины 03
СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины 04
Сейчас всем фигурантам объявлено о подозрении ч. 2,4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Требовали 20 тыс. грн "откупных": в Тернополе при получении взятки задержали патрульных полицейских. ФОТОрепортаж

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились Главным управлением СБУ в г.Киеве и Киевской области совместно со следователями ГУ Нацполиции в Киевской области и за процессуального руководства Киевской областной прокуратуры.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Племянник Ермака? СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины - Цензор.НЕТ 7925
  • Сергей Арт
    Земли сейчас передадут ОТГ и начнется по новому распил
  • Oljik
    Наврядчи, племінників Єрмака СБУ охороняє.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости