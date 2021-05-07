СБУ задержала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обещал передать в частную собственность земли Киевщины. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных громад Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ОТГ пытался получить мошенническим путем 2,6 млн грн.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, в ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица незаконно получили 1,5 га земель паевого фонда.

Затем, требуя деньги, они пытались передать эти участки в частную собственность - под личное хозяйство.

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Правоохранители задержали всех фигурантов сразу после передачи через посредника очередного транша - 800 тысяч гривен. Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленниками еще 280 тыс. грн "аванса".









Сейчас всем фигурантам объявлено о подозрении ч. 2,4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

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Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились Главным управлением СБУ в г.Киеве и Киевской области совместно со следователями ГУ Нацполиции в Киевской области и за процессуального руководства Киевской областной прокуратуры.